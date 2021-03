Sánchez wijst Inter na rust de weg tegen Parma

Koploper Internazionale heeft in de Serie A geen fout gemaakt bij laagvlieger Parma. Door twee treffers van Alexis Sánchez werd het 2-1.

Het gat met nummer twee AC Milan bedraagt nu zes punten. De stadgenoot bleef woensdag in eigen huis steken op een 1-1 gelijkspel tegen Udinese. Juventus, dat een duel minder heeft gespeeld, volgt op tien punten.

Inter, met Stefan de Vrij in de basis, had het in de eerste helft lastig tegen Parma. Jasmin Kurtic kreeg na een kwartier een kans, maar Inter-doelman Samir Handanovic keerde de kopbal van de Sloveen. Aan de andere kant miste Christian Eriksen een mogelijkheid.