Franse filmmaker laat betogers en agenten meepraten in docu over politiegeweld

Frankrijk was de afgelopen jaren vaak het toneel van heftige confrontaties tussen politie en demonstranten. Vooral in de tijd van de gele hesjes ging het er heftig aan toe. Een nieuwe documentaire stelt het optreden van de politie ter discussie. De film, Un pays qui se tient sage (Een land dat zich goed gedraagt) is vandaag in Nederland première gegaan. Online, dat wel.

Het is geen gewone documentaire. De beelden laat hij op een groot scherm zien aan de personages uit de film, zoals aan een demonstrant die een oog verloor door toedoen van de politie. Maar ook aan sociologen, historici en politiemensen. "Die laten we commentaar geven, analyseren. Ze zitten er altijd met twee personen, ze discussiëren onderling. Ze willen debatteren, hun visie geven en uitwisselen", zegt Dufresne.

Met al zijn video's van vermeend politiegeweld heeft hij niet overal vrienden gemaakt. "Sommigen noemen me de nummer 1 anti-smerissen journalist," zegt hij verontwaardigd. Een politievakbond zou zelfs hebben geëist dat de subsidie voor zijn film werd ingetrokken. Maar, zegt hij, "met deze film kom ik uit de bubbel van gelijkgestemden. Er zijn zelfs agenten die naar de film komen, ze willen er graag over praten."

Vanwege de coronamaatregelen is de film in Nederland alleen online te zien, en niet in de bioscopen. Dat zal de regisseur verdriet doen, omdat hij juist het grote scherm zo belangrijk vindt. Beelden van de confrontaties tussen de politie en demonstranten heeft iedereen wel langs zien komen op tv of sociale media, denkt hij. "Maar op een bioscoopscherm kun je je hoofd niet afwenden. Ik denk dat u ze zó nog niet heeft gezien. In hun volle lengte. Het grote scherm verandert alles."

Monopolie op geweld

Volgens Dufresne wilden de autoriteiten niet meewerken met zijn film. "Dat vind ik jammer voor de film, maar ook voor ons allemaal. Ik denk dat de politie iedereen aangaat."

Een meerderheid van de Fransen is positief over de politie, erkent hij. Dufresne neemt een uitspraak van de Duitse socioloog Maz Weber als twistpunt. Die zei ooit dat de staat het monopolie heeft op het gebruik van legitiem geweld. En dat is nog steeds de algemene opvatting. 'Maar is dat wel terecht?', vraagt Dufresne zich af. De film gaat meer over de vrijheid dan over de politie, zegt hij. "Tot waar willen we onze vrijheid laten vertrappen? Die vraag geldt voor ons allemaal."