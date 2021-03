11 doden bij crash legerhelikopter in oosten Turkije

In het oosten van Turkije is een helikopter van het leger neergestort. Bij de crash zijn elf militairen om het leven gekomen, onder wie een hoge officier. Twee mensen raakten gewond.

Het is onduidelijk waardoor de helikopter neerstortte. Het ministerie van Defensie spreekt van een ongeluk. Een Turks televisiestation meldt dat de helikopter crashte in slecht weer. De Cougar-helikopter stortte neer in de buurt van Tatvan, een stad in een door Koerden gedomineerde regio.

President Erdogan heeft de families van de slachtoffers gecondoleerd. Ook internationale bondgenoten als de NAVO en de Verenigde Staten hebben hun medeleven betuigd.