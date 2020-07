Bergwijn bezorgt Kane jubileumgoal bij zege Spurs

Tottenham Hotspur heeft mede dankzij invaller Steven Bergwijn een 3-1 zege geboekt bij Newcastle United. De ex-PSV'er kwam in de 57ste minuut in het veld en gaf de voorzet bij de 2-1 van Harry Kane.

Bergwijn begon evenals afgelopen zondag tegen Arsenal (2-1 winst) op de bank bij Tottenham. Hij zag Son Heung-min in de 27ste minuut de score openen en Dwight Gayle namens Newcastle United op de paal koppen.

Bergwijn voor Moura

Nadat Matt Ritchie de thuisploeg met links op gelijke hoogte had geknald, kwam Bergwijn in de ploeg voor Lucas Moura. Net vier minuten binnen de lijnen gaf Bergwijn van rechts een voorzet op maat voor Kane. De Engelse spits kopte de bal binnen en maakte daarmee de 200ste clubgoal in zijn loopbaan.