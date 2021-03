Finaleplaatsen bij EK indoor voor Koster en Schilder, diskwalificatie Vastenburg

Het eerste optreden van Nederlandse atleten bij de Europese indoorkampioenschappen heeft in het Pools Torun donderdag direct twee finaleplaatsen opgeleverd. Maureen Koster finishte in haar serie op de 3.000 meter bij de beste vier en kwalificeerde zich daarmee voor de eindstrijd op vrijdagavond. De 21-jarige kogelstootster Jessica Schilder bereikte met een persoonlijk record van 18,48 meter als nummer vijf de eindstrijd.

Ook Jip Vastenburg leek een finaleplaats op de 3.000 meter af te dwingen door in haar serie als derde te finishen, maar ze werd later gediskwalificeerd omdat ze met een voet de witte lijn had geraakt.

Koster en Vastenburg hadden donderdagavond in een sfeerloze hal (geen publiek) de opdracht bij de eerste vier van hun serie te eindigen of tot de vier beste verliezers te behoren. Koster finishte, na lang midden in de groep gelopen te hebben, keurig als vierde in 8.56,91. De 28-jarige atlete veroverde zes jaar geleden brons op de 3.000 meter bij de EK indoor.

Drie keer witte lijn

De 26-jarige Vastenburg ging voortvarender van start, meldde zich direct voorin en gaf die positie niet meer uit handen. Vastenburg, trainend in Engeland, kampte jaren met een eetstoornis, maar is inmiddels helemaal terug in de topatletiek. Ze finishte als derde in 8.52,22. Een uur later volgde de deceptie. Op de beelden was te zien dat ze in een bocht drie keer op de witte binnenlijn stapte. Dat mag niet.

De Atletiekunie liet bij monde van technisch directeur Ad Roskam weten geen protest aan te tekenen aangezien op tv-beelden duidelijk te zien was dat Vastenburg in de fout was gegaan.