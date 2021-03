RIVM waarschuwt voor toenemend gebruik verslavende nicotinezakjes

Het gebruik van verslavende en schadelijke nicotinezakjes neemt toe in Nederland, waarschuwt het RIVM. Het instituut wil strengere regels en betere voorlichting over het groeiende aanbod van nicotineproducten zonder tabak (NZT).

Zo merkten de onderzoekers dat online inmiddels tandenstokers met toegevoegde nicotine worden aangeboden. Maar onder de NZT lijken nicotinezakjes het grootste marktaandeel te hebben. Snus, een variant die in Scandinavische landen populair is, valt niet onder NZT aangezien het wel tabak bevat.

In nicotinezakjes zit poeder en nicotine. Ze worden net als snus onder de lip geplaatst en via speeksel langzaam opgenomen in het lichaam. Het geeft de gebruikers "een kick", maar het RIVM wijst erop dat het schadelijk voor de gezondheid is.