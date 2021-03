Weer breuk in college Arnhem, coalitiepartijen vallen over D66

In Arnhem hebben de collegepartijen GroenLinks, PvdA en VVD de samenwerking met coalitiegenoot D66 opgezegd. Volgens de drie partijen is een constructieve samenwerking met D66 niet mogelijk.

Inhoudelijk "zijn er nog veel raakvlakken", maar is er vooral kritiek op de wijze waarop D66 politiek bedrijft. "Het is de vaak negatieve toon en houding, waar geen vertrouwen uit spreekt. Deze negatieve houding past niet in een constructieve samenwerking binnen een coalitie", staat in een verklaring van GroenLinks, VVD en PvdA.

Volgens de partijen wil D66 alleen coalitieoverleg voeren als ze dat zelf van belang vindt. "Van wederkerigheid is geen sprake", zeggen de drie partijen.

Motie van wantrouwen

De politieke verhoudingen in de Arnhemse gemeenteraad staan al jaren op scherp. In 2019 zegden GroenLinks en PvdA al een keer de samenwerking op met D66 en VVD. Na maanden overleggen en onderhandelen werd de breuk gelijmd. Daarna beloofden de partijen dat ze in het vervolg beter met elkaar om zouden gaan en elkaar beter op de hoogte zouden houden. "Pijnlijk dat dit niet is gelukt", erkennen de drie partijen.

De verhoudingen verslechterden toen de D66-fractie vorige week een motie van wantrouwen steunde tegen een PvdA-wethouder, schrijft Omroep Gelderland. Dit gebeurde tijdens een debat over een discriminatieaffaire. De verantwoordelijke wethouders Jan van Dellen (VVD) en Martien Louwers (PvdA) bleven uiteindelijk zitten.

Louwers kon daarbij slechts op steun van een kleine meerderheid rekenen. Coalitiepartner D66 steunde een motie van wantrouwen en had Louwers tot aftreden gedwongen. Maar omdat Arnhem Centraal de motie niet steunde, kon Louwers verder.

Een politiek verslaggever van Omroep Gelderland meldt dat de drie partijen in gesprek zijn met oppositiepartij Arnhem Centraal om te komen tot een nieuwe coalitie. D66 zegt vanavond met een verklaring te komen.