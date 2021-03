CDA: tijd gekomen om WW uitkering terug te brengen tot één jaar

CDA- lijsttrekker Wopke Hoekstra vindt dat de "tijd is gekomen om de duur van de werkloosheidsuitkering WW te verkorten van twee naar één jaar". Dat zei hij in de verkiezingsserie vanmiddag op de website van het AD. Hoekstra vindt het van groot belang dat mensen werk hebben: "je houdt er levensgeluk aan over".

Nu kunnen werklozen wanneer ze lang ergens in dienst waren -afhankelijk van hoe lang dat was- nog maximaal twee jaar een uitkering krijgen. Het CDA wil dat terugbrengen naar één jaar.

Wel wil het CDA de uitkering in de eerste twee maanden verhogen naar 90% van het oude loon en naar 80% in de daarop volgende vier maanden. Dat is nu Voor het laatste half jaar blijft de uitkeringshoogte, met 70%, ongewijzigd.

Een werkloze krijgt nu de eerste tijd 75 % van het oude loon.

Uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het CDA-plan een bezuiniging van 600 miljoen euro zou opleveren.

Volgens een woordvoerder van het CDA volgt de partij met dit voorstel de adviezen van de commissie Borstlap. "Die commissie over de toekomst van de arbeidsmarkt stelt een werkloosheiduitkering voor die in het begin hoger is, maar ook korter". Het CDA stelt dat het advies van Borstlap ook onderdeel van de formatie zal zijn waar het gaat over wat na corona nodig is.

Aan uitkeringen van mensen die nu al in de WW zitten wordt niets gewijzigd, zegt het CDA.