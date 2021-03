Ook Britse toezichthouder begint onderzoek naar machtsmisbruik Apple

De Britse mededingingsautoriteit gaat onderzoeken of Apple met de App Store zijn dominante machtspositie misbruikt.

Aanleiding zijn klachten van ontwikkelaars, die het niet eerlijk vinden dat ze een commissie moeten afdragen over diensten die via apps worden verkocht. Het gaat bijvoorbeeld om abonnementen op een muziek- of streamingdienst. De makers betichten Apple van concurrentievervalsing, omdat de eigen apps van Apple, zoals Apple Music, niet gebonden zijn aan de commissie.

In het eerste jaar bedraagt de commissie op abonnementen 30 procent van de inkomsten, vanaf het tweede jaar wordt dat 15 procent. Apple verdient daar vele miljarden euro's aan. Voor fysieke producten of diensten geldt dat niet.

Het bedrijf heeft toegezegd medewerking te verlenen aan het Britse onderzoek, maar wijst ook op "de voordelen" van de appwinkel. Het succes daarvan komt deels door de strenge normen die we hanteren, zegt het bedrijf in een verklaring. "De standaarden zijn redelijk en voor alle ontwikkelaars hetzelfde om klanten te beschermen tegen malware en het op grote schaal verzamelen van gegevens zonder toestemming."

Bij de Europese Commissie en de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt lopen vergelijkbare onderzoeken naar Apple.

Klacht van Spotify

Appmakers klagen al jaren over de macht van het bedrijf. Muziekdienst Spotify diende in 2019 een klacht in bij de Europese Commissie vanwege machtsmisbruik door Apple. Samen met andere klachten resulteerde dat vorig jaar juni in een onderzoek naar de handelwijze van het concern.

Ingewijden in Brussel zeggen tegen persbureau Reuters dat de Europese mededingingsautoriteit de laatste hand legt aan een aanklacht tegen Apple.

Bovenop de klachten van afgelopen jaar kwam gamemaker Epic Games onlangs ook in Brussel klagen over machtsmisbruik van Apple. De ontwikkelaar van het populaire spel Fortnite kwam in augustus met een eigen betaalsysteem om de commissie te omzeilen. Apple maakte daar korte metten mee en verwijderde het spel uit de downloadwinkel.

In Nederland loopt sinds 2019 een onderzoek van de toezichthouder ACM naar de handelwijze van Apple. De uitkomsten daarvan worden volgens persbureau Reuters eveneens binnenkort verwacht.