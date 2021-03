Met Googles afscheid van tracking cookies verandert voor consument weinig

google - ANP

Een vakantiehuisje uitzoeken, spullen bekijken op Marktplaats: het gebeurt met tientallen volgcookies op je computer of smartphone. En precies die gaat Google vanaf 2022 blokkeren in Chrome, de meest gebruikte internetbrowser in Nederland en eigendom van Google. Door die cookies kunnen adverteerders jou gepersonaliseerde advertenties voorschotelen op websites. Iets waar internetgiganten en kleinere marketeers miljarden mee verdienen. Individuele gebruikers Google, dat wereldwijd samen met Facebook het grootste deel van de online advertentiemarkt in handen heeft, kondigde vorig jaar al aan deze third party cookies te gaan blokkeren, in navolging van browsers Safari en Firefox. Daar komt nu bij dat het bedrijf zegt ook geen alternatief te ontwikkelen om op een andere manier surfgedrag van individuele gebruikers in kaart te brengen.

Een tracking cookie, ook wel een volgcookie, is een klein bestandje dat bedrijven op je computer of telefoon plaatsen om je online te kunnen volgen van website naar website. Als je veel websites bezoekt waar een adverteerder een cookie mag plaatsen, kan hij daarmee veel over jou te weten komen: bijvoorbeeld je interesses en wat voor producten je koopt. Hoe meer informatie er over je is, hoe meer je waard bent voor een adverteerder. Consumenten en toezichthouders zijn steeds kritischer over de inzet van deze tracking, of third party cookies, omdat veel internetgebruikers er volgens hen niet bij stilstaan dat hun surfgedrag op deze manier wordt bijgehouden.

Nu is het niet zo dat Google in de toekomst geen gepersonaliseerde advertenties meer zal laten zien via Chrome: ze zullen alleen anders tot stand komen, zegt Rob van Eijk, directeur van denktank Future of Privacy Forum. "Waarschijnlijk met meer oog voor jouw privacy." Een van Googles ideeën voor een meer privacy first web is dat het geen advertenties laat zien op basis van individueel surfgedrag, maar op basis van jou als onderdeel van een groep gelijken (een technologie genaamd Federated Learning of Cohorts). "Het is een andere manier van adverteren, maar met hetzelfde resultaat. Al is nog de vraag hoe die groep wordt gedefinieerd", zegt van Eijk. Moeilijker bereiken De Bond van Adverteerders zegt dat de stap van Google een behoorlijke impact zal hebben op adverteerders. "De manier waarop de doelgroep wordt bereikt, verandert. Er moeten andere strategieën worden opgezet en het vraagt een andere manier van werken. Want hoe zorg je ervoor dat je nu nog de consument met relevante reclames bereikt?", zegt directeur Henriette van Swinderen. "Je wil natuurlijk niet iemand met goede ogen twintig bril-advertenties voorschotelen."

Quote Ik ben benieuwd of Google voet bij stuk houdt. Rob van Eijk