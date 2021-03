Hongaarse rechters hebben een man met de Hongaarse en de Servische nationaliteit veroordeeld tot levenslang voor twee liquidaties in 2018. De moorden in Amsterdam en Boedapest waren drugsgerelateerd, meldt de Europese justitieorganisatie Eurojust.

In Amsterdam ging het om een liquidatie in de Beethovenstraat. Daar schoot hij in juli 2018 een Kroatische drugshandelaar dood.

De man werd twee jaar geleden in de Tsjechische hoofdstad Praag gearresteerd met de hulp van Eurojust.