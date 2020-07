Markante Eindhovense stadsprediker Arnol Kox (67) overleden

Arnol Kox in de Eindhovense binnenstad - Omroep Brabant

De in Eindhoven bekende stadsprediker Arnol Kox is overleden. Zeker 40 jaar lang verkondigde hij op luide toon Gods woord in de Eindhovense binnenstad. Hij overleed vandaag op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. Dat heeft zijn familie aan Omroep Brabant laten weten. De stem van Kox galmde zo nadrukkelijk door het centrum van Eindhoven, dat hij de bijnaam 'schreeuwjezus' kreeg. Gevraagd naar de herkomst van zijn zendingsdrang vertelde Kox over het zware bromfietsongeluk dat hem op zijn zestiende maandenlang aan bed gekluisterd hield. Negen maanden lag hij met een schedelbasisfractuur, hersenletsel en een gebroken been in het ziekenhuis. De markante Eindhovenaar begon zichzelf in die tijd vragen te stellen over de zin van het leven en ging de Bijbel lezen. Hij concludeerde dat het goed zou zijn om op elke straathoek de liefde van Jezus te verkondigen. Op zijn 19de begon hij daarmee en hij stopte kort geleden. 'Niemand is onsterfelijk' Winkelend publiek in de Eindhovense binnenstad kon onmogelijk om hem heen. Hij sprak mensen rechtstreeks aan met aansporingen tot bekering en religieuze boodschappen. In 2000 trouwde Kox met Gerry Diederen, een lerares Duits uit Kerkrade. Zij verliet haar man voor hem. "Ik wilde voor hem zorgen", zei ze daar eerder over. "Ik wist dat Jezus voor hem op één stond, daarna kwam eerst moeder Maria en dan kwam ik."

Stadsprediker Arnol Kox en zijn vrouw Gerry - Omroep Brabant

Met regelmaat stond Kox voor de rechter. Boze winkeliers hadden last van zijn forse stemgeluid en probeerden dat in 2008 via de rechtbank te stoppen. Maar ze vingen bot: de stadsprediker werd vrijgesproken. Ook een poging van de NS om hem te dwingen niet meer te roepen in de stationshal strandde in de rechtszaal.

Quote Ik denk dat het einde van mijn aardse bestaan nadert. Arnol Kox in 2019

Vanaf 2010 ging het achteruit met de gezondheid van Kox. Drie jaar later werd hij op straat getroffen door een hartaanval, en in 2019 werd leukemie bij hem geconstateerd. "Ik denk dat het einde van mijn aardse bestaan nadert", zei hij daarover. "Maar ik hou me vast aan het feit dat dan voor mij een nieuw leven begint, omdat ik het paradijs binnenga." Terug in de stad Vanaf november 2019 was de stadsprediker toch weer in zijn rolstoel in de Eindhovense binnenstad te vinden. Ook midden in de coronacrisis, toen het stadscentrum leeg was, bleef Kox Gods woord verspreiden. Op 5 juli maakte Arnol Kox onder grote belangstelling een laatste rondje door de Eindhovense binnenstad: