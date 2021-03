Knokkende Tsitsipas voorkomt nieuwe domper voor ABN Amro-toernooi

Met dank aan de onverzettelijkheid van Stefanos Tsitsipas kan het ABN Amro-toernooi blijven hopen op tenminste één mooie naam in de finale van zondag. De Griekse topspeler knokte zich in Ahoy ten koste van de Pool Hubert Hurkacz in drie sets (6-4, 4-6, 7-5) naar de kwartfinales.

Tsitsipas toonde in tegenstelling tot Daniil Medvedev en Alexander Zverev, de twee andere blikvangers die woensdag roemloos werden uitgeschakeld, wel zijn vechtersmentaliteit.

De halvefinalist van de Australian Open won de eerste set door zijn eerste breekpunt, en tevens setpunt, direct te grijpen. Hurkacz herpakte zich daarna, kreeg meer zelfvertrouwen, won steeds meer punten aan het net en bracht daarmee de partij na twee sets weer in evenwicht.

Hurkacz nerveuzer

Tsitsipas was in de spannende derde set net de betere speler, omdat Hurkacz in de slotfase nerveuzer werd en de Pool op cruciale momenten dubbele fouten sloeg. Tsitsipas, voor het eerste kwartfinalist in Ahoy, treft nu de Rus Karen Chatsjanov.