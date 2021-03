Enschedese school opent deuren voor alle leerlingen; iedereen vijf dagen les

Op veel plekken in het land krijgen middelbare scholieren momenteel meestal een of twee dagen per week fysiek les, maar leerlingen van een middelbare school in Enschede mogen vanaf vandaag 'gewoon' vijf dagen per week naar school komen. Er is genoeg ruimte in het gebouw voor alle leerlingen.

"Daar zijn we heel erg blij mee. We denken dat het heel goed is voor leerlingen om weer volledig op school te zijn", zegt locatiedirecteur Gerriska Floor-Mulder tegen RTV Oost. Volgens de regionale omroep is het Bonhoeffer College Geessinkweg een van de weinige middelbare scholen in het land waar iedereen fysiek aanwezig mag zijn.

Koppels niet op afstand

Alleen 'koppels' mogen bij elkaar in de buurt komen. "De leerlingen hebben in samenspraak met de mentor koppels gemaakt. Die blijven bij elkaar de komende periode en de duo's hoeven onderling geen afstand te houden." Ze moeten wel uit de buurt blijven van andere koppels en de leraren.

De leerlingen zijn blij dat ze weer naar school kunnen. "Heel fijn. Kan ik weer een paar klasgenoten zien en de leraren natuurlijk. Ik was thuis snel afgeleid en ik ging ook snel op mijn telefoon tijdens de les", zegt een van hen. "Leuk. Dan kan ik weer met vriendinnen kletsen", zegt een ander. "We zijn er blij dat de overheid ons dit toestaat", zegt de locatiedirecteur.

Grote lokalen en kleine klassen

Er is genoeg ruimte in de school om van de rest afstand te houden. "We hebben grote lokalen en kleine klassen. Dat maakt dat we volledig open kunnen", zegt de locatiedirecteur. Verder rouleren niet de leerlingen van klas, maar de leraren. "Zo voorkomen we onnodige contacten in bijvoorbeeld de gangen. Leerlingen mogen ook niet voor hun eerste lesuur in school komen 'hangen'. Daar zijn we streng in."

Bij een besmetting wordt er direct actie ondernomen, benadrukt de locatiedirecteur. "Soms moeten een of twee leerlingen in quarantaine, soms een klas en heel zelden de hele school. Laten we hopen dat dat voorlopig niet aan de orde is. Want we hebben ze eindelijk binnen."