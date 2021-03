OMT-advies: verpleeghuizen kunnen beginnen met versoepelen

Verpleeghuisbewoners die twee prikken hebben gekregen, mogen twee in plaats van één bezoeker per dag ontvangen. Daarnaast hoeven ze nog maar vijf in plaats van tien dagen in quarantaine na contact met een positief getest persoon. Dat staat in een OMT-advies dat nog niet openbaar is gemaakt. Het demissionaire kabinet moet daar nog een besluit over nemen.

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen daalt scherp. Volgens het Outbreak Management Team is het risico van verruiming dan ook verantwoord omdat "de vaccinatiecampagne gestaag vordert" en "de meerwaarde voor bewoners en hun verwanten groot is".

De quarantaineregels in verpleeghuizen zijn op dit moment strenger dan de algemene maatregelen omdat de bewoners kwetsbaarder zijn. Dat gaat dus wat het OMT betreft veranderen. De bezoekersregeling wordt juist losser dan het algemene advies van het kabinet om maar één bezoeker per dag te ontvangen

Kans op besmetting nog altijd aanwezig

Maar de basismaatregelen, mondkapjes en anderhalve meter afstand, blijven gelden omdat er nog steeds kans is op besmetting. Gevaccineerde bewoners zijn beschermd, maar bezoekers vaak niet en medewerkers ook niet altijd.

Daarnaast is niet elke verpleeghuisbewoner (volledig) gevaccineerd. Soms willen ze dat zelf niet, soms is het vaccin niet geschikt voor heel kwetsbare ouderen. Of dit advies voor die groep ouderen betekent dat zij zich wel nog aan de strengere maatregelen moeten houden, is onduidelijk.

Het advies is bedoeld als een handreiking om maatwerk te kunnen leveren. Zorgorganisaties moeten zelf de risico's van versoepeling afwegen. Een werkgroep van het OMT gaat kijken naar eventueel verdere versoepeling van andere maatregelen in zorginstellingen, maar ook bij gevaccineerde ouderen die nog thuis wonen.