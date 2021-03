Strijd tussen Buckingham Palace en Harry & Meghan laait op, ook 'de firma' onder vuur

De hertogin van Sussex sprak over The Firm, de bijnaam van het Britse koningshuis:

"Ik weet niet hoe ze kunnen verwachten dat we na al deze tijd gewoon onze mond zouden houden, terwijl zij een actieve rol spelen in het in stand houden van onwaarheden", zegt de hertogin van Sussex. Het hele interview wordt zondag uitgezonden.

Harry moest het land uit omdat de "giftige" Britse pers zijn geestelijke gesteldheid in gevaar bracht. "Ik deed dat wat elke echtgenoot of vader had gedaan: ik moest mijn gezin daar weghalen."

Ze hadden geen andere keus, zei Harry er vorig jaar over en deed er vervolgens het zwijgen toen. Pas vorige week vertelde hij meer, in een interview met zijn vriend en tv-presentator James Corden.

Hoewel Harry nooit een geheim had gemaakt van zijn afkeer van het vergrootglas waaronder hij zijn leven leidde, kwam de breuk tussen hem en het koningshuis vorig jaar toch als een enorme verrassing. In januari kondigden de hertog en hertogin van Sussex aan dat ze een ander leven wilden gaan leiden , voornamelijk buiten het Verenigd Koninkrijk. Niet langer verlangden ze een vooraanstaande positie binnen de koninklijke familie en de bijbehorende financiële afhankelijkheid.

NOS-correspondent Tim de Wit zegt dat het Oprah-interview door Buckingham Palace wordt gezien als een oorlogsverklaring. "Het paleis is bang dat het paar de vuile was gaat buiten hangen. Er wordt gevreesd dat Meghan gaat vertellen dat haar het leven binnen de koninklijke familie onmogelijk is gemaakt."

Of, in de woorden van de Koninklijk Huis-verslaggever Chris Ship van zender ITV: "Het lijkt allemaal een stuk erger dan gedacht."

"Nu is het menens", schrijft BBC-royalty-verslaggever Jonny Dymond . "Het is duidelijk dat ze hun kritiek niet beperken tot de Britse media, die ze overduidelijk verafschuwen, maar dat ze hun vizier ook richten op het koningshuis."

Al jaren liet prins Harry weten dat hij zacht gezegd ontevreden is over de manier waarop over hem wordt geschreven in de tabloids. Maar sinds zijn huwelijk met Meghan zijn zijn woorden harder geworden. Hij trok de vergelijking met het tragische lot van zijn moeder Diana en zei dat ook zijn vrouw "slachtoffer was van een meedogenloze campagne van de Britse roddelpers, die niet nadenkt over de gevolgen."

Het blijft niet bij woorden alleen. Ze klaagden de Mail on Sunday aan vanwege publicatie van een brief van Meghan aan haar vader. Vorige maand won Meghan die zaak. Eerder besloten ze om de grote Britse tabloids niet meer te woord te staan, omdat die geld aan hen verdienen, met verhalen die "verdraaid, onjuist en onredelijk opdringerig" zijn.

Medeleven en vriendelijkheid

In het Oprah-interview komen Meghan en Harry ongetwijfeld terug op hun breuk met de koninklijke familie en hun afkeer van de roddelpers. Maar al duidelijk is dat de twee ook vooruit kijken. Ze willen veel tijd en energie steken in hun nieuwe liefdadigheidsfonds, de Archewell Foundation, waar ze de nadruk leggen op medeleven en vriendelijkheid.

Onder die vlag gaan ze ook films en podcasts maken, nadat ze daarover deals ter waarde van tientallen miljoenen dollars hadden gesloten met Netflix en Spotify. "We willen stemmen laten horen die anders verstommen en de verhalen van mensen horen", zegt Meghan daarover. Harry: "We willen een gemeenschap maken waarin je je verhaal kwijt kunt, waardoor er een veilige ruimte ontstaat waarin anderen ook hun kwetsbaarheden kunnen delen."