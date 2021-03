Voor het eerst export van AstraZeneca-vaccins vanuit EU tegengehouden

Voor het eerst is de export van coronavaccins vanuit de Europese Unie naar een ander land tegengehouden. Bronnen bevestigen berichten daarover aan de NOS. Italië heeft de export van 250.000 doses van het AstraZeneca-vaccin naar Australië geblokkeerd.

Sinds vorige maand is het EU-exportmechanisme van kracht, waardoor bedrijven die een leveringscontract hebben met de EU alle export van vaccins eerst moeten melden bij de nationale autoriteiten en bij de EU. Nationale overheden kunnen daardoor uitvoer tegenhouden.

Dat systeem werd ingesteld nadat AstraZeneca had bekendgemaakt dat de EU minder vaccins geleverd zou krijgen dan eerder verwacht. Dat leide tot een hoogoplopend conflict tussen de Europese Commissie en de farmaceut.

Volgens bronnen heeft Italië besloten de export van de vaccindoses tegen te houden, omdat het de leveringsgaranties aan de Europese Unie in gevaar zou brengen.

AstraZeneca heeft nog niet gereageerd op de blokkade.

Productie in onder meer Leiden

Het AstraZeneca-vaccin wordt binnen de Europese Unie in Nederland en België geproduceerd. Ook zijn er twee productielocaties in het Verenigd Koninkrijk. In Italië worden de vaccins gebotteld.

Eurocommissaris Breton (Interne Markt) bezocht gisteren de Nederlandse producent, het Leidse biotechbedrijf Halix. Eerder heeft AstraZeneca-topman Pascal Soriot gezegd dat de vaccins die in Leiden worden gemaakt deels zijn bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, waarmee de farmaceut mogelijk het EU-contract schendt. Over die kwestie wilde de Eurocommissaris gisteren weinig kwijt.