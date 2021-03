Paus eindelijk naar Irak, ondanks grote virologische en logistieke zorgen

Een Iraakse militair bij een poster van paus Franciscus - AFP

Al meer dan twintig jaar willen de pausen naar Irak. Johannes Paulus II deed zijn best om er in het Heilig Jaar 2000 heen te gaan, maar het plan ketste af. Toen kwam de Amerikaanse invasie en daarna terreurgroep IS. Morgen begint paus Franciscus aan een vierdaags bezoek dat met recht historisch genoemd mag worden. Het is zijn eerste reis sinds het begin van de coronapandemie. Het christendom in Irak dateert uit de vroegste tijd. Het is ontstaan in de eerste eeuw na Christus, volgens de overlevering dankzij de apostel Thomas. Er is een grote diversiteit aan christengemeenschappen: van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Assyrische Kerk van het Oosten en de Armeense-Apostolische Kerk tot de Syrisch-Katholieke en de Chaldeeuws-Katholieke Kerk. Deze laatste twee behoren tot de Rooms-Katholieke Kerk en erkennen de paus als geestelijk leider. Aanslagen en vervolging Sinds de val van dictator Saddam Hoessein in 2003 hebben de christenen zwaar te lijden onder geweld en vervolging. Kerken en dorpen zijn weggevaagd door bomaanslagen of verwoest door IS. Zoals de Al-Tahira kerk in Mosul die onderdeel is van het bezoekprogramma van Franciscus. Christenen worden er gediscrimineerd door de overheid en zijn nog altijd slachtoffer van moordaanslagen en ontvoeringen. In de afgelopen jaren zijn honderdduizenden van hen geëmigreerd naar Europa en de VS. Anderen zouden dat graag willen, maar bleven in Libanon en Jordanië. Een van de dorpen waaruit veel mensen vertrokken, is Karakosh, in het noorden van Irak. Met behulp van een lokale cameraman sprak Midden-Oostencorrespondent Daisy Mohr met priester Rony Momeka, die meewerkt aan de heropbouw van zijn gemeenschap:

Het uitgebreide bezoek van de paus is voor de Iraakse christenen van enorme betekenis. De aanwezigheid van Franciscus in de kathedraal van Bagdad en zijn reis naar Mosul in Noord-Irak en de door IS zwaar vervolgde christengemeenschap in Karakosh zijn voor hen een grote troost. En niet alleen voor hen, want in ook in veel andere islamitische landen hebben de christenen het moeilijk. Met zijn bezoek dwingt Franciscus de hele wereld hiernaar te kijken.

In 2003 woonden er ongeveer 1,5 miljoen christenen in Irak. Nu volgens de schattingen enkele honderdduizenden, maar er is al jaren geen telling gehouden. Volgens de internationale christelijke organisatie Open Doors zijn er maar 175.000 christenen op een totale bevolking van ruim 40 miljoen. Het geweld en de discriminatie nemen toe, met als gevolg dat Irak in de Ranglijst Christenvervolging in 2020 gestegen is van 15de naar de 11de plaats.