Tsunamigevaar na aardbeving bij Nieuw-Zeeland geweken

Er zijn geen berichten over schade of slachtoffers.

Voor de noordoostkust van Nieuw-Zeeland is een krachtige aardbeving gemeten. Volgens het seismologisch instituut van Nieuw-Zeeland had de beving een kracht van 7,1 en lag het epicentrum op iets meer dan 100 kilometer vanaf het Noordereiland.

De aardbeving werd gevoeld in een groot deel van het land. Ook uit de steden Auckland, Wellington en Christchurch kwamen meldingen van mensen die de aarde voelden beven.

Aardbeving van 2011

Vorige maand werden in Nieuw-Zeeland de slachtoffers herdacht van de aardbeving in Christchurch, tien jaar geleden. Op 22 februari 2011 kwamen daarbij 185 mensen om het leven. Die beving had een kracht van 6,2.