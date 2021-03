VN: migranten bij Jemen overboord gezet, zeker 20 doden

Ook is nog onduidelijk uit welke landen de omgekomen migranten afkomstig zijn, maar veel mensen uit Ethiopië en Somalië wagen via Djibouti de oversteek. De Bab el Mandeb-zeestraat tussen Djibouti en Jemen is een kleine 30 kilometer breed.

De IOM zegt dat inmiddels vijf lichamen zijn geborgen. Overlevenden worden in Djibouti behandeld. Hoe ze het er levend van af hebben kunnen brengen, is niet bekend.

Bij een overtocht van Djibouti in Oost-Afrika naar Jemen zijn ten minste twintig migranten omgekomen. Smokkelaars dwongen tachtig opvarenden midden op zee de boot te verlaten. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die deel uitmaakt van de Verenigde Naties.

Het is de derde keer in zes maanden dat migranten op deze route omkomen doordat ze door smokkelaars overboord worden gezet, zegt de IOM. In oktober verdronken er bij twee soortgelijke incidenten ten minste 50 migranten. De IOM vermoedt dat het niet gaat om ongelukken.

Coronavirus

Ieder jaar proberen duizenden migranten de overtocht van Oost-Afrika naar Jemen te maken, om vervolgens door te reizen naar de rijke Golfstaten. In 2018 kapseisde een boot voor de kust van Jemen, waarbij tientallen Ethiopiërs om het leven kwamen.

Vanwege de coronapandemie zijn er nu minder bootvluchtelingen dan in 2019, zegt de IOM. Toen maakten ongeveer 138.000 mensen de reis en in 2020 waren dat er 37.500. In januari van dit jaar bereikten 2500 migranten Jemen.