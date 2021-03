Man doodgeschoten in Amsterdam, schutter op de vlucht

In Amsterdam-Zuidoost is vanmiddag een man doodgeschoten. Meerdere eenheden zijn nog op zoek naar de schutter.

De man werd rond 14.00 uur neergeschoten op de Alexander Dumaslaan, schrijft AT5. Meerdere hulpdiensten rukten uit, maar de man overleed ter plaatse.

Het slachtoffer is de veroordeelde crimineel en voormalige Ajax-hooligan Martin van de P., die bekendstond als Polletje. P. kreeg in 2000 15 jaar celstraf voor het doodschieten van vier mannen in een seksclub in Haarlem.

Buurtbewoners zeggen tegen Het Parool dat P. net zijn dochter van de basisschool had opgehaald. De onbekende schutter wachtte hem op en zou hem door het hoofd hebben geschoten.

De politie is bezig met een grote zoekactie, onder meer met speurhonden. Er is ook een politiehelikopter ingezet, meldt NH Nieuws.