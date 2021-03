Crimineel Van de P. doodgeschoten in Amsterdam, schutter op de vlucht

In Amsterdam-Zuidoost is vanmiddag Martin van de P. doodgeschoten, een veroordeelde crimineel en voormalige Ajax-hooligan. De 56-jarige P. werd rond 14.00 uur neergeschoten op de Alexander Dumaslaan, schrijft AT5. Meerdere hulpdiensten rukten uit, maar de man overleed ter plaatse.

P. stond bekend als 'Polletje'. Hij werd in 2000 veroordeeld tot 15 jaar cel wegens het doodschieten van vier mannen in een seksclub in Haarlem.

Buurtbewoners zeiden tegen Het Parool dat P. net zijn dochter van de basisschool had opgehaald. De onbekende schutter wachtte hem op en zou hem door het hoofd hebben geschoten. "In het portiek bij de woning van zijn ex-vriendin is hij neergeschoten", zei een journalist van Het Parool in het radioprogramma Nieuws en Co.

De politie heeft na het schietincident gezocht naar de schutter, meldt NH Nieuws. Volgens getuigen sloeg de verdachte op de vlucht in de richting van de Dolingadreef. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet sporenonderzoek en roept getuigen op zich te melden.