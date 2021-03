Jongste kinderen Ruinerwold willen voor hun vader gaan zorgen

Vijf kinderen uit de Ruinerwold-zaak willen weer voor hun vader, Gerrit Jan van D., gaan zorgen nu de rechtszaak tegen hem is gestaakt. Dat schrijven ze in een verklaring op Eagle Rock Wiki, de website van hun vader.

De verklaring is geschreven door Van D.'s jongste zoon, die zegt ook namens zijn vier jongste zussen te spreken. Het was al bekend dat zij hun vader altijd zijn blijven steunen, in tegenstelling tot de vier oudste kinderen.

"Wij willen graag dat onze vader weer bij ons in mag wonen", schrijft de jongste zoon. "Mijn vader heeft ons een gelukkig eerste deel van ons leven gegeven en nu geven wij hem graag een gelukkig laatste deel hier op aarde."

'Allround opvoeding'

De verklaring geeft een beeld van een harmonieus leven op de boerderij in Ruinerwold, waar Van D. zes van zijn kinderen "een allround opvoeding" gaf. Aan hun afgezonderde bestaan kwam een einde toen de oudste 'boerderijzoon' naar een café ging en over hun leven vertelde.

"Twee jaar geleden had ik nooit kunnen vermoeden dat ons rustige en bevredigende leven zou uiteenspatten", schrijft de jongste zoon. Hij zegt dat zijn leven pas traumatisch werd na 14 oktober 2019, de dag van de politie-inval. Er zou zijn beloofd dat de kinderen in het huis mochten blijven, maar ze moesten toch weg.

"Je vader wordt gearresteerd en daar waar je je hele leven contact had, is er ineens maanden niks. Alle dieren waar je jaren voor gezorgd hebt, verlies je zonder vergoeding. Al je honderden planten waar je dagelijks voor zorgde ben je kwijt."

Het enige dieptepunt in de jaren daarvoor was het overlijden van hun moeder, schrijft de zoon. Hij noemt dat de moeilijkste tijd uit hun leven.

"Mijn vader wilde de harmonie in de familie bewaren. Hij vroeg mijn oudere broer en zus om 'medium' te zijn voor de ziel van onze moeder. Hier is waar de aanklachten van seksueel misbruik hun oorsprong vinden. (...) Ik weet dat mijn vader nooit de intentie had om zijn kinderen te benadelen."

Indoctrinatie

De oudste kinderen zien dat heel anders. Drie van hen hebben nooit op de boerderij gewoond en moesten het bestaan van de rest verzwijgen; de vierde was de zoon die naar het café stapte.

"Wij kregen stelselmatig de schuld van het overlijden van onze moeder", schreven zij in een verklaring die twee weken geleden in de rechtszaal werd voorgelezen. "Hoe kun je dat een kind van 13, 14, 15 jaar aandoen?"

De oudste vier zeggen dat niet alleen het seksueel misbruik tot onuitwisbare herinneringen heeft geleid, maar ook de indoctrinatie. "De constant aanwezige angst, het heeft ons nog zo veel jaren beziggehouden."

Geen slachtoffer

Maar van indoctrinatie was geen sprake, stelt de jongste zoon. "Wij hebben geleerd te leren. (...) Niet wat onze ouders willen, maar wat we zelf willen. Daarbij probeerde mijn vader zelf een voorbeeld te zijn voor ons."

De jongste kinderen voelen zich dan ook geen slachtoffer van hun vader. "We zijn al bijna anderhalf jaar in de Nederlandse samenleving en ik heb geen moment spijt gehad van mijn opvoeding. We kunnen het goed vinden met de mensen van deze maatschappij en daar waar we bij te leren hebben, gebeurt dat voorspoedig."

De rechtbank besloot vandaag dat het OM Van D. niet verder mag vervolgen vanwege de beroerte die hij in 2016 kreeg. Volgens de rechter heeft hij daar zulke zware beperkingen aan overgehouden dat hij op de zitting niet zijn verhaal kan doen. Van D. komt daarom vrij.

Nachtkaars

Zo'n besluit zou hard aankomen bij de oudste kinderen, schreven die in de eerdere verklaring. "Dat deze rechtszaak als een nachtkaars uitgaat, zouden wij heel erg vinden. Wij hebben zeer confronterende verklaringen afgelegd over de gijzeling over een periode van 30 jaar."

Ze schreven ook te hopen dat hun vader geen contact meer zou hebben met zijn kinderen. "We zouden zo graag zien dat er een veilige afstand tussen hem en onze broertjes en zusjes wordt gecreëerd. Zodat zij zich eindelijk verder kunnen ontwikkelen tot individuen met een eigen toekomst."

Maar de jongste kinderen willen hun vader graag verzorgen tot zijn dood. Ze vragen daarbij verder met rust te worden gelaten. "We kennen inmiddels genoeg mensen die op een verantwoorde en fatsoenlijke manier zich om ons bekommeren. Deze mensen zijn voor ons genoeg."