Bloemensector vraagt hulp voor aanpak criminaliteit

Gemeenten, bloemenhandelaren en bloemenveiling Royal FloraHolland willen hulp van het Rijk om de strijd aan te gaan met criminaliteit in hun branche. De aanpak is nu te versplinterd, vinden ze.

Vandaag verscheen een rapport waaruit blijkt dat de bloemenbranche gevoelig is voor criminaliteit, zoals drugssmokkel. Maar ook fraude en arbeidsuitbuiting komen voor.

Criminaliteit

Royal FloraHolland noemt de bevindingen in het rapport "een wake-upcall". "We realiseren ons nu hoeveel mogelijkheden er zijn om misbruik te maken van onze sector", zegt directeur Steven van Schilfgaarde.

De daadwerkelijke omvang van criminaliteit in de bloemenwereld blijft onbekend, maar volgens burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland maakt het onderzoek duidelijk dat de risico's groot zijn.

"De afgelopen jaren zijn honderden kilo's cocaïne gevonden tussen de bloemen. Dat is vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg." Arends pleit voor een speciaal politie- en douaneteam, dat net zoals in de Rotterdamse haven op zoek gaat naar drugs tussen ladingen.

Al jaren misstanden

De burgemeester van Aalsmeer, Gido Oude Kotte, wijst erop dat er al jaren signalen zijn over misstanden in de bloemenwereld, maar dat de aanpak daarvan versplinterd is. Alleen al het gebied rond luchthaven Schiphol en de bloemenveiling in Aalsmeer beslaat meerdere gemeenten, politie-eenheden en veiligheidsregio's. "Dat maakt het gesprek niet altijd makkelijk", aldus Oude Kotte.

Volgens de burgemeesters is veel meer aandacht en ondersteuning vanuit de landelijke overheid nodig. Zij pleiten voor extra geld om criminaliteit in de sierteeltsector het hoofd te kunnen bieden.

Verlengstuk

Onderzoeker Edward van der Torre, die het rapport schreef, vindt meer bemoeienis van het rijk een goed idee. "De sierteeltsector heeft een distributienetwerk tot in ieder dorp in iedere uithoek van Europa. Deze branche moet je dus beschouwen als een infrastructurele mainport."

Waar in de Rotterdamse haven en op Schiphol wordt gewerk met toegangspassen en biometrische controle, stelt de beveiliging in de bloemenwereld weinig voor, constateert Van der Torre. "De bloemenveiling is een verlengstuk van de openbare weg."

Maatregelen

Royal FloraHolland zegt dat de veiling inmiddels extra maatregelen neemt. "We hebben meer aandacht voor het screenen van klanten en aan wie we ruimte verhuren op ons terrein", zegt directeur Van Schilfgaarde. "We verbeteren ook de fysieke veiligheid, bijvoorbeeld door kentekens van auto's op ons terrein te gaan scannen."

Ook komt er extra veiligheidspersoneel dat moet zoeken naar verdachte patronen in data over de bloemenhandel. "Verder hebben we een nieuw betalingssysteem gelanceerd om witwassen tegen te gaan", aldus Van Schilfgaarde.

Hij vindt niet dat de bloemensector de afgelopen jaren naïef is geweest. Wel ontbrak het volgens hem aan samenwerking om criminaliteit te tegen te gaan.