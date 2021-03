Dordrecht organiseert in najaar OKT shorttrack

Nederland zal dit jaar een van de olympische kwalificatietoernooien (OKT) organiseren in het shorttrack. Van 25 tot en met 28 november vindt in Dordrecht een wereldbekerwedstrijd plaats, waar olympische tickets voor de Winterspelen van 2022 vergeven zullen worden.

Dit weekend vinden in Dordrecht de WK plaats. Door de uitbraak van het coronavirus is hier geen publiek welkom. De KNSB hoopt dat er in het najaar wel weer fans op de tribunes kunnen zitten. "Laten we hopen dat het coronavirus in het nieuwe seizoen onder controle is", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.

"In het olympisch seizoen, waar je als land op de wereldbekers startbewijzen voor Peking moet bemachtigen, is zo'n thuisvoordeel welkom", aldus De Wit. Ook Suzanne Schulting, olympisch kampioene op de 1000 meter, is blij dat Dordrecht een wereldbekerwedstrijd organiseert. "Op onze weg naar Peking is dit een mooie tussenstop."