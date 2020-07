Farmers Defence Force: landelijke actiedag op 22 juli

De boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft voor woensdag 22 juli een landelijke actiedag aangekondigd. Het is niet duidelijk wat er die dag gaat gebeuren en dus ook niet of de actievoerders wegen of bedrijven gaan blokkeren.

Farmers Defence Force roept de rest van Nederland op die dag thuis te werken. Bij Omroep Brabant zegt Sieta van Keimpema van FDF: "Ga een dagje thuiswerken, of blijf gewoon een dag thuis als je al vakantie hebt. Dan kunnen we de stikstof reduceren en dat kan minister Schouten dan mooi inrekenen. Dan hoeven wij ons vee niet ziek te maken."

De minister wil boeren verplichten om de hoeveelheid eiwit in veevoer tijdelijk te verlagen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. De kabinetsplannen om de uitstoot van ammoniak op deze manier te verminderen leidden deze maand al tot protesten.

FDF vroeg Schouten afgelopen week om de veevoerplannen uiterlijk 21 juli van tafel te halen, anders zouden er nieuwe acties volgen. De minister legde het ultimatum naast zich neer.