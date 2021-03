Fortuna zet keeperstrainer uit staf: 'Sieb roept nu bepaalde onwaarheden'

De transfervrije Velthuizen, die al drie jaar geen officiële wedstrijd meer had gekeept, was een van de kandidaten om de vacature op te vullen. Na twee proeftrainingen bood Fortuna hem een contract aan en twee dagen later stond hij al onder de lat.

Fortuna kampte in aanloop naar het duel met FC Groningen met een acuut keepersprobleem. Eerste doelman Yanick van Osch was door een langdurige blessure niet inzetbaar en tweede keeper Alexei Koselev stond op het punt een transfer naar Japan te maken.

Fortuna Sittard heeft keeperstrainer Sieb Dijkstra uit de technische staf gezet. Aanleiding is een conflict met hoofdtrainer Sjors Ultee over de werkwijze en de betrouwbaarheid van de keeperstrainer. De komst van doelman Piet Velthuizen naar Sittard speelt daarbij een belangrijke rol.

Dijkstra beweert in een interview met Voetbal International dat hij nooit achter de komst van Velthuizen heeft gestaan. "Ik had een andere keeper aangedragen. Ik zei dat het mij onmogelijk leek dat Piet op korte termijn voor ons zou kunnen keepen. Ik zag meteen: hij is niet fit. Tegen Sjors zei ik dat het onverantwoord zou zijn om hem te laten keepen tegen Groningen."

De clubleiding van Fortuna en Ultee bestrijden dat verhaal. Technisch manager Sjoerd Ars: "Er zijn meerdere keepers besproken en we hebben met z'n allen de afweging gemaakt om Piet vast te leggen. Sieb roept nu bepaalde onwaarheden en daarmee brengt hij Sjors en ook de club in diskrediet. Deze situatie was de aanleiding maar niet de oorzaak van het conflict."

Ultee: "Sieb weet heel goed dat veel van wat hij roept, niet waar is. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen." Ars: "Er is een onwerkbare situatie ontstaan, we gaan kijken hoe we dit verder op gaan lossen."

Dijkstra is voorlopig teruggezet naar de jeugdopleiding van Fortuna. Zijn contract loopt komende zomer af.