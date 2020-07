Ruim 260 schademeldingen na aardbeving Loppersum

Na de aardbeving bij Loppersum van gistermiddag zijn ruim 260 schademeldingen binnengekomen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

De beving had een kracht van 2,7 en was daarmee de zwaarste van dit jaar in Groningen.

Het is niet bekend hoeveel schades een direct gevolg zijn van de aardbeving van gistermiddag. Wel laat het IMG aan RTV Noord weten dat het aantal meldingen 60 procent hoger ligt dan vorige week.

Acuut onveilige situatie

Veertig meldingen komen uit het gebied binnen een straal van 10 kilometer rond het epicentrum. In acht gevallen zou een acuut onveilige situatie zijn ontstaan. Het IMG heeft vier adressen bezocht en dat niet kunnen bevestigen. De andere vier adressen worden zo snel mogelijk geïnspecteerd.

Het IMG bestaat sinds 1 juli en heeft als opvolger van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen de taak om alle schade veroorzaakt door aardbevingen af te handelen.