Spelregelcommissie FIFA: ook vijf wissels mogelijk tijdens EK 2021

Ook tijdens het EK voetbal 2021 en gedurende andere competities die lopen tot en met de zomer van 2021 mag vijf keer per wedstrijd worden gewisseld, zo heeft de internationale spelregelcommissie IFAB woensdag bekendgemaakt. De regel gold al voor competities die in 2020 eindigen. De IFAB is onderdeel van de wereldvoetbalbond FIFA.

Of de regel ook daadwerkelijk van kracht zal zijn tijdens het EK en andere Europese competities is overigens nog de vraag. Weliswaar heeft de wereldvoetbalbond daarvoor nu het licht op groen gezet, maar het is aan de Europese voetbalfederatie UEFA en de afzonderlijke nationale bonden om de spelregelwijziging ook over te nemen.

Ook in de eredivisie en eerste divisie zouden dus komend seizoen vijf wissels toegepast kunnen worden. De KNVB laat in een reactie weten de mogelijkheid te onderzoeken, maar nog geen uitsluitsel te kunnen geven.

Behoeden voor overbelasting

De tijdelijke spelregelwijziging werd begin mei afgekondigd. Reden was om de spelers na de gedwongen coronapauze te behoeden voor overbelasting en vermoeidheid tijdens de competities die in de zomer alsnog worden uitgespeeld.

De verlenging van de maatregel is het gevolg van de enorme impact van de coronacrisis op de speelkalender. Daardoor moeten sommige competities nog worden afgemaakt, raakt de kalender voller dan normaal en zijn de herstelperiodes voor de spelers korter.

Zo zullen bijvoorbeeld Frenkie de Jong met FC Barcelona en Matthijs de Ligt met Juventus volgend jaar als het EK begint grofweg al zeventig à tachtig wedstrijden in de benen hebben. En dat geldt voor alle spelers/internationals van topclubs. Het gevaar van overbelasting is derhalve groot.

Ook op Olympische Spelen

De verlenging van de maatregel geldt voor nationale competities tot en met 31 juli. Voor de internationale competities geldt de verlenging tot en met juli en augustus 2021, dus tot en met het EK voor mannen (11 juni-11 juli) en de Olympische Spelen (21 juli-7 augustus).

De Olympische Spelen vallen onder de verantwoordelijkheid van het IOC én de FIFA, waarmee het zo goed als zeker is dat tijdens dat toernooi vijf wissels inderdaad toegestaan zijn.