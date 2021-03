Lege winkelstraten, maar records op de beurs. Hoe kan dat?

Dichte winkels, lege kroegen en uitgestorven theaters. Ondernemers zitten in de knel en veel jongeren raken hun (bij)baan kwijt. We zitten in een flinke economische crisis, maar daar is op de beurs weinig van te merken.

Sterker nog: het ene na het andere beursrecord sneuvelt. De AEX tikte in februari zelfs het hoogste punt aan in twintig jaar. Opvallend, want hoe kan het op de beurs zo goed gaan in zulke moeilijke economische tijden?

NOS op 3 legt dat aan je uit. In het beursspel hieronder handel jij met voorkennis op de beurs van 2020. Zo kom je achter de winnaars en de verliezers, en de oorzaak van de stijgende koersen.