Nieuwe domper voor Barcelona, club moet staatssteun terugbetalen

Om hoeveel geld het precies gaat, is onduidelijk. Eerder oordeelde een lager gerechtshof van de Europese Unie dat de belastingvoordelen op minder dan 5 miljoen euro uitkwamen. Maar dat men in Barcelona momenteel elke euro driemaal moet omdraaien, maakt het oordeel van het Hof van Justitie pijnlijk.

De zaak die donderdag ten einde kwam dateert van 2016, toen naast Barcelona ook aartsrivaal Real Madrid, Athletic Club en Osasuna werden opgedragen de ten onrechte verkregen staatssteun terug te betalen.

De andere drie clubs gingen niet tegen de beslissing in beroep, Barcelona wel. De Catalanen kregen in eerste instantie ook gelijk, maar dat arrest is nu nietig verklaard waarmee het beroep definitief is verworpen.

Barcelona, Real Madrid, Athletic Club en Osasuna werden jarenlang aangemerkt als non-profitorganisaties, waardoor de clubs maar 25 procent in plaats van 30 procent winstbelasting hoefden te betalen.