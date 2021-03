Shorttracktalenten Poutsma en Velzeboer, in de schaduw van Schulting naar WK

Planten groeien niet alleen in de zon, maar kunnen ook in de schaduw goed gedijen. Zoveel is wel duidelijk. Maar geldt dit gegeven uit de plantkunde ook voor shorttracktalenten? Het is te hopen voor Selma Poutsma (21) en Xandra Velzeboer (19). De twee jonge shorttracksters maken vrijdag in Dordrecht hun WK-debuut met de Nederlandse ploeg, die wordt aangevoerd door topfavoriete Suzanne Schulting. Schulting is al jaren het uithangbord van de Nederlandse shorttracksport. Logisch, want ze is de regerend wereldkampioene allround en de olympisch kampioene op de 1.000 meter. Eind januari veroverde de 23-jarige Friezin haar derde Europese allroundtitel op rij. Bij de WK in Dordrecht zal Schulting geen genoegen nemen met minder dan de wereldtitel. Zeker omdat veel andere kanshebbers ontbreken. Maar wie zijn de talenten die dit weekend in Schultings schaduw voor het eerst WK-ervaring zullen opdoen, en misschien al wel kans maken op medailles? Tijd voor een kennismaking. Selma Poutsma (21) "Selma heeft gewoon talent voor de sprint, haar snelheid ligt enorm hoog", zei Schulting in januari bij de NK shorttrack over haar twee jaar jongere ploeggenote.

De kracht van de 21-jarige Poutsma ligt vooral op de 500 en 1.000 meter. Bij de Invitation Cup, het eerste internationale shorttracktoernooi van dit seizoen, legde ze op die afstanden Schulting het vuur na aan de schenen. Op de kilometer veroverde Poutsma bij de EK shorttrack eind januari knap het zilver, achter Schulting. "Dat gaf me wel wat vertrouwen. Ik heb vaak voor ritten dat ik nog wat twijfelachtig ben tegenover andere rijdsters. Ik geloof nu wel dat ik ook echt met die anderen kan strijden", kijkt Poutsma terug op die doorbraak. Van 'meisje' naar 'volwassene' in Frankrijk Sinds 2019 komt Poutsma uit voor Nederland. Daarvoor reed ze wel al vier jaar internationale races, maar dan in een Frans schaatspak. Hoewel ze ook voor Jong Oranje had kunnen kiezen, besloot Poutsma op 15-jarige leeftijd om haar droom waar te maken door te gaan wonen en schaatsen in Frankrijk. Vier jaar lang reed Poutsma met de Franse selectie wereldbekerwedstrijden op de relay. Ze won zelfs een bronzen EK-medaille. "Ik heb mezelf best wel in het diepe gegooid. Ik ben altijd wat introverter geweest, iets banger aangelegd. Maar ik heb mezelf daar geforceerd om over een aantal dingen heen te stappen. Het verlegen zijn, dingen doen die je eerst niet durfde", vertelt Poutsma. In de video hieronder kijkt Poutsma terug op haar tijd in Frankrijk:

"Heel veel doorzetten, dat heb ik daar wel geleerd. We deden veel duurtraining. Dat heeft me wel gehard. Ik voelde me vroeger veel meer een meisje. Nu voel ik me wel steeds volwassener, zelfstandiger, een ervaring rijker denk ik."

De WK shorttrack worden van vrijdag 5 tot en met zondag 7 maart verreden in Dordrecht. De wedstrijden zijn op vrijdag vanaf 10.35 uur te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Op zaterdag en zondag zijn de races ook live te volgen op NPO 1 en via NPO Radio 1.

Met die ervaring hoopt Poutsma dit weekend bij de WK al mee te kunnen strijden om de medailles op de 500 meter. "Ik denk dat ik de potentie heb om finales te kunnen rijden op de 500 meter. Op het EK dacht ik dat ook, maar toen maakte ik een stomme fout." "Ik ben er wel van overtuigd dat ik heel veel snelheid heb, maar je moet er ook rekening mee houden dat je niet de enige bent die dat kan. We gaan het zien", besluit Poutsma bescheiden. Xandra Velzeboer (19) "De doorbraak van Xandra Velzeboer is een feit", zei shorttrackcommentator Joris van den Berg in januari bij de EK shorttrack in Gdansk. Ook de 19-jarige Velzeboer veroverde daar (bij haar EK-debuut) een medaille: brons op de 500 meter. Vorig jaar won Velzeboer bij de WK junioren twee keer goud, op de 500 meter en met de Nederlandse aflossingsploeg.

Velzeboer komt uit een echte shorttrackfamilie. Haar vader Marc en tantes Monique en Simone deden in 1992 mee aan de Olympische spelen van Albertville. En ook zusje Michelle is een shorttracktalent. De jonge Velzeboer is klein, behendig en heeft veel power. Ook haar specialiteit is de sprint. En waar Poutsma de verlegenste van het drietal is, lijkt Velzeboer qua karakter en manier van rijden wat meer op de uitgesproken Schulting. Dat ziet de wereldkampioene zelf ook. "Xandra heeft hetzelfde karakter als ik: die gaat er gewoon voor. Ze geeft gewoon vol gas en denkt: ik zie wel of het lukt. Dat vind ik mooi om te zien", zei Schulting dit jaar bij de NK over Velzeboer. "Er zit vier jaar tussen, een olympische cyclus, maar ik herken wel veel van haar in mezelf. Dat heel graag willen, dat is iets wat ik toen ook had." Student en hobby-tekenaar Velzeboer is niet alleen shorttrackster, maar ook student aan de Universiteit van Groningen (Life Science and Technology). "Meestal zit ik tussen de trainingen door aan mijn studie. Het is wel goed te doen hoor, ik vind het wel leuk om even iets anders te doen, dat niet alles gericht is op shorttrack." Naast haar studie tekent Velzeboer ook graag. In onderstaande video vertelt ze over haar hobby.

Bij de WK is Velzeboer van plan om net zo onbevangen te beginnen als bij de EK, wat haar toen een bronzen plak opleverde. "Ik heb daar wel veel vertrouwen gekregen", zegt de jonge shorttrackster die stiekem hoopt te stunten in Dordrecht. "Ik denk wel dat ik veel snelheid heb. Op de 500 meter heb ik laten zien dat ik dat gewoon in me heb. Ik denk dat er over de wereld veel dames zijn die dat kunnen, maar dan heb ik misschien wel kans. Dat zou leuk zijn", zegt Velzeboer. Voorbeeld Schulting Velzeboer en ook Poutsma kunnen in ieder geval rekenen op zware concurrentie van de op succes gebrande Schulting, die in Dordrecht haar wereldtitel wil prolongeren. "Ik kijk toch wel tegen haar op. Ze is een hele goede schaatsster. Ik kijk wel hoe ze dingen doet en probeer daar veel van te leren", zei Velzeboer begin dit jaar. Op de vraag hoe ze Schulting in de toekomst wil gaan verslaan, bleef het toen even stil. "Ik denk gewoon dat ik beter moet worden."