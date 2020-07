Strijd om de Nijl: relatie tussen Ethiopië en Egypte staat op scherp

De waterminister van Ethiopië spreekt berichten tegen dat het vullen van het stuwmeer bij de Grote Renaissancedam is begonnen. Over dat enorme bouwwerk in de Blauwe Nijl is al jaren ruzie. Als Ethiopië en Egypte het niet eens worden, dreigt een militair conflict.

De laatste dagen toonden satellietbeelden een stijging van het waterpeil in het reservoir van de dam. Minister Bekele zei dat de bouw en het vullen van het meer "hand in hand" gaan. Ethiopische media meldden toen dat het vullen was begonnen, maar Bekele ontkent dat.

