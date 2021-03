Zesde plaats voor snowboarder De Blois bij vierde wereldbekercross

Snowboarder Glenn de Blois heeft bij de wereldbekercross in het Georgische Bakoerjani met een zesde plaats opnieuw een prima prestatie geleverd.

De overwinning in Georgië ging naar de 19-jarige Canadees Eliot Grondin, die voor het eerst in zijn carrière een wereldbeker op zijn naam schreef. De Blois staat na vier races op de derde plaats in de wereldbekerstand.

Geen eendagsvlieg

De 25-jarige Westlander verraste ruim een maand geleden vriend en vijand door in Italië zijn eerste zege te boeken in de wereldbekercyclus. Op de WK in februari werd hij tiende en met de zesde plaats in Bakoerjani toonde hij donderdag weer aan geen eendagsvlieg te zijn.

Bekijk hier nogmaals de wereldbekeroverwinning van De Blois in Italië: