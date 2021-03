Paralympiër Jetze Plat droomt óók van olympisch goud

Olympische podcast - NOS

Als het even kan gaat paralympiër Jetze Plat maar wat graag de concurrentie aan met valide sporters. Of met zijn broer, of met de wereldtop in de triatlon, of als-ie echt droomt: met de sporters die deelnemen aan de Olympische Spelen. Al jaren leeft hij - ondanks zijn handicap- als topsporter toe naar succes. En hij heeft ontelbaar veel succes. Plat is met afstand de allerbeste bij het handbiken en op de paratriatlon. Komende zomer als torenhoge favoriet voor goud bij de Paralympische Spelen, die een maand na de Olympische Spelen gehouden worden. Sterker, hij wil drie keer goud winnen in vier dagen tijd. Henry Schut schuift in de nieuwste aflevering van de NOS Olympische podcast thuis bij Jetze Plat aan voor een gesprek over zijn leven dat in het teken staat van topsport.

Jetze Plat wint goud op de triatlon bij de Masters in Japan in 2018 - ANP

Plat is altijd op weg naar 'nog beter' en steeds op zoek naar nieuwe dingen. Hij deed mee met de iconische Ironman van Hawaii en finishte daar als 26e, midden tussen de valide sporters. Ook is hij net terug van een trainingskamp met de olympische triatlonploeg. Op weg naar Tokio konden zowel hij als zij goed van elkaar gebruik maken. Motorcrossen is zijn hobby, naast de sport. Soms met alle gevolgen van dien. Plat raakte vorig jaar zwaar geblesseerd aan zijn nek tijdens het motorcrossen. Hij brak zijn nekwervel. "Gelukkig is dat helemaal hersteld. Toen dacht ik wel: eikel... Zeker omdat ik in die wereld zit met heel veel dwarslaesies. Ik heb heel veel mazzel gehad. In het ziekenhuis zeiden ze ook dat ik geluk had met mijn nekspieren die die klap redelijk op hebben kunnen vangen."