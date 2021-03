De uitzending van 4 maart

In gesprek met Lilianne Ploumen

Deze en volgende week staan onze uitzendingen volledig in het teken van de lijsttrekkers van de grootste partijen. Vanavond schuift Lilianne Ploumen van de Partij van de Arbeid aan. We bespreken het verkiezingsprogramma en maken een analyse van hoe de partij het de afgelopen jaren heeft gedaan. Drie kiezers mogen live in de uitzending hun vragen stellen.

Eerder deze week waren Gert-Jan Segers (CU) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) te gast, vorige week Thierry Baudet (FvD), Liane den Haan (50Plus) en Kees van der Staaij (SGP). Over die uitzendingen lees en zie je hier meer. Morgen spreken we Lilian Marijnissen van de SP en vanaf maandag volgen Jesse Klaver (GroenLinks), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA), Geert Wilders (PVV) en Mark Rutte (VVD).