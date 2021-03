Europese paardenwereld in ban van rhinovirus, maar in Qatar wordt gereden

Veel evenementen in Europa zijn door de internationale paardensportfederatie FEI van de kalender gehaald, nadat duidelijk was geworden dat het virus bij een concours in Valencia is uitgebroken. Maar in Qatar gaat alles dus gewoon door. Zolang de paarden zich daar in een gesloten circuit bevinden, zijn er geen extra besmettingskansen.

"Het is ons beroep, het is ons werk", verklaart Van der Vleuten in Langs de Lijn en Omstreken. "Maar bovenal staat het paard voorop."

Hoewel de paardensport flink is opgeschrikt door een uitbraak van het dodelijke rhinopneumonie-virus, neemt springruiter Maikel van der Vleuten met zijn paard Dana Blue komend weekend gewoon deel aan de Global Champions Tour in Doha.

"Iedereen is natuurlijk wel extra waakzaam en alert, maar de paarden lopen daar niet meer risico om besmet te raken dan normaal gesproken", benadrukt de persvoorlichter van de KNHS. "Er gaat geen paard het land uit zonder gezondheidscheck. Alle paarden die het land verlaten, zijn dus gezond."

"De Nederlandse paarden die aanwezig zijn in Qatar, waren niet aanwezig bij het evenement in Spanje, waar het virus uitbrak", aldus de KNHS. De wedstrijd in Qatar is niet het enige paardensportevenement dat gewoon doorgaat sinds de uitbraak van het rhinovirus. "Enkel de wedstrijden in landen waarvan er paarden aanwezig waren in Spanje, zijn afgelast."

Besmette paarden in Qatar

Bij aankomst in Qatar zijn er wel twee buitenlandse paarden positief getest op het virus. "Het is me wel een beetje overvallen. Maar de besmette paarden zijn meteen geïsoleerd", zegt Van der Vleuten, die er alles aan doet zijn paarden veilig en gezond te houden. "Ze mogen niet in contact komen met die besmette paarden. En we controleren ze dagelijks op temperatuur. Wij kennen onze paarden het allerbeste, en als we veranderingen zien moeten we er op tijd bij zijn."

Het gaat in deze situatie, met een rondwarend virus, ook om eerlijkheid en openheid, benadrukt Marianne Sloet, die als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht gespecialiseerd is in diergeneeskunde. Maar zij kan natuurlijk niet inschatten hoe serieus betrokkenen met de situatie omgaan.

Meer aandacht

Er zijn in de basis een hoop vergelijkingen te trekken tussen corona en het paardenvirus, maar het is volgens Sloet niet zo dat de uitbraak in Valencia nu extra aandacht krijgt omdat we in coronatijd leven. "Dit is echt wel heel serieus."