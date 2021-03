'Kinderen met een beperking eenzamer dan ooit door corona'

Deze groep kinderen mist vooral activiteiten en vriendjes in de buurt, zegt Henk-Willem Laan, directeur van de stichting, in het NOS Radio 1 Journaal. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de kinderen geen vriendjes in de buurt heeft.

De 11-jarige Tatum, wier linkerarm en -been minder functioneren door cerebrale parese, is een van de kinderen die zich eenzamer voelen door de coronacrisis. "Ik werd verdrietig omdat ik niemand in de buurt had. Ze kwamen altijd voor mijn broertje, ze zeiden nooit mijn naam. Ik ging altijd wel mee, maar op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt", zegt Tatum in het NOS Radio 1 Journaal.

Laan zou graag zien dat de kinderen meer dingen in de buurt hebben, door bijvoorbeeld speeltuinen toegankelijker te maken. Maar het zou de kinderen ook helpen om naar een school in de buurt te gaan, in plaats van speciaal onderwijs verder weg.

"Dat is een langere adem, maar we zijn er volop mee bezig om dat in de komende jaren in Nederland te kunnen veranderen." Uit eerder onderzoek bleek dat 85 procent van de kinderen die niet in de buurt naar school gaat geen vriendjes heeft in de woonomgeving.

Gamecontroller

Deborah, de moeder van Tatum, deelt de wens voor meer activiteiten in de buurt. "Tatum benoemt vaak dat ze alleen is, en dat ze niet weet wat ze moet gaan doen. Ze gebruikt voor de lange afstanden een rolstoel, en ze heeft geen uithoudingsvermogen om de buurt maar gewoon rond te gaan in de hoop iemand tegen te komen."

Om de kinderen door de crisis heen te helpen zet de stichting in op hulpmiddelen, afgestemd op elk kind. Zo kreeg Tatum een aangepaste gamecontroller, die ze ook met haar voeten kan bedienen. Ze kan zo kan spelen met haar klasgenootjes en met familieleden. Tatum: "Er is altijd wel iemand online."