Plan voor veel meer laadpalen in parkeergarages

Over vier jaar moeten in parkeergarages tien keer zo veel laadpunten zijn voor elektrische auto's als nu. Demissionair staatssecretaris Van Veldhoven heeft daar afspraken over gemaakt met Vexpan, een 'platform voor parkeren', waarbij garagehouders, gemeenten en branchepartijen zijn aangesloten.

In Nederland zijn zo'n 400 parkeergarages. Het merendeel daarvan beschikt op dit moment nog niet over een parkeerplek met een laadpaal. Volgens de nieuwe afspraken moet in 2025 bij gemiddeld 5 procent van alle parkeerplekken in garages een laadpaal zijn en in 2030 bij 10 procent.

Vorig jaar was een op de vijf nieuwe in Nederland verkochte personenauto's elektrisch. Van Veldhoven benadrukt dat elektrische auto's geen uitlaatgassen uitstoten en daarmee goed zijn voor het klimaat. Het is de bedoeling dat alle nieuwe auto's in 2030 uitlaatgasvrij zin.

De staatssecretaris vindt de vandaag gepresenteerde plannen een goede stap: "Parkeren in een garage is vaak een goede optie. Hoe fijn is het dan als je je auto makkelijk kwijt kunt en de batterij na je afspraak weer vol zit."