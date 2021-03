Aantal ontmantelde drugslabs stijgt voor vijfde jaar op rij, maar minder dumpingen

Het aantal drugslabs dat de politie heeft ontmanteld, is vorig jaar gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat om 108 laboratoria waar synthetische drugs - zoals xtc en crystal meth - worden geproduceerd, tegenover 90 in 2019. Het is het vijfde jaar op rij dat er een stijging is, meldt de politie.

Die toename komt onder meer doordat politiediensten vorig jaar het versleutelde telefoonnetwerk EncroChat hebben gekraakt, dat volgens de politie erg populair was bij criminele groepen wereldwijd. De dienst heeft zo'n 12.000 gebruikers in Nederland. Door live mee te lezen met de berichten zijn ook nog eens liquidaties, ontvoeringen en drugstransporten voorkomen, zei de politie in juli.

In 2020 werden er voornamelijk meer productielocaties gevonden waar crystal meth gemaakt en gekristalliseerd wordt. Het waren er 32, tegenover 9 in het jaar ervoor. Verder nam het aantal opslaglocaties voor synthetische drugs die de politie vond met 20 toe naar 105.

Zo gaat een opruimactie van een drugslab in zijn werk: