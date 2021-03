Tatoeëerder: 'Mijn hand moet weer wennen' • Steun coronabeleid brokkelt verder af

Duitsland verlengt de lockdown tot 28 maart. Wel gaan er maandag enkele lichte versoepelingen in, is besloten na een negen uur durend overleg tussen bondskanselier Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten.

Door de versoepelingen kunnen maandag bijvoorbeeld tuincentra en bloemenwinkels weer klanten ontvangen. Die waren, net als de meeste andere winkels en pretparken, sinds 16 december gesloten.

Andere niet-essentiële winkels, musea en dierentuinen mogen vanaf maandag alleen open in regio's met lage besmettingscijfers, maar hiervoor zijn de normen wel flink versoepeld. Tot nu toe kon dat alleen in gebieden met minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week. Vanaf maandag gaat die norm naar 50 per 100.000 inwoners.

