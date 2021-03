EU blokkeert export AstraZeneca-vaccin • Uitbraak op Limburgse basisschool

Basisschool De Riet in Panningen is gesloten, omdat zeker zes leraren en een onbekend aantal leerlingen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Tot wanneer de school dicht blijft, is nog niet bekend, schrijft 1Limburg.

Het besluit is genomen in overleg met de GGD Limburg-Noord, zegt voorzitter Huntjens van onderwijsstichting Prisma. Volgens hem is er geen peil te trekken op de zaak. "Er zijn ook mensen negatief getest. Dat maakt de situatie onduidelijk. Het virus is nu verspreid door de school. En we weten niet wanneer iemand besmet is geraakt. Dit risico is genomen door de scholen te openen, dat wisten we. Helaas hebben wij nu te maken met de gevolgen."

Fusieschool De Riet telt twee gebouwen op de grens van Helden en Panningen. De school heeft 25 teamleden en zo'n 300 leerlingen.