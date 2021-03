Corona-uitbraak op twee afdelingen ziekenhuis Emmen • Polen koopt geen Spoetnik-vaccin

Verpleeghuisbewoners die twee prikken hebben gekregen, mogen twee in plaats van één bezoeker per dag ontvangen. Daarnaast hoeven ze nog maar vijf in plaats van tien dagen in quarantaine na contact met een positief getest persoon. Dat staat in een OMT-advies dat nog niet openbaar is gemaakt. Het demissionaire kabinet moet daar nog een besluit over nemen.

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen daalt scherp. Volgens het Outbreak Management Team is het risico van verruiming dan ook verantwoord omdat "de vaccinatiecampagne gestaag vordert" en "de meerwaarde voor bewoners en hun verwanten groot is".

OMT-advies: verpleeghuizen kunnen beginnen met versoepelen