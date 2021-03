Wekdienst 4/3: Rechter beslist of Ruinerwold-zaak doorgaat • Stel je vragen aan premier Rutte

Wekdienst 4/3 - ANP / NOS

Goedemorgen! Vandaag beslist de rechtbank in Assen of de strafvervolging van de hoofdverdachte in de Ruinerwold-zaak doorgaat of gestaakt wordt. VVD-leider Rutte beantwoordt om 09.15 uur op het YouTube- en Facebook-account van de NOS vragen van kijkers. En Jeangu Macrooy presenteert het nummer dat hij in mei op het Eurovisie Songfestival voor Nederland gaat zingen.

Maar we beginnen met het weer. Het is veelal bewolkt en met name in het zuiden valt wat regen. Vanuit het noorden breekt de zon af en toe door. De temperatuur stijgt naar 6 tot 8 graden. In de avond en nacht naar vrijdag klaart het breed op en gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Natte wegen kunnen lokaal glad worden.

Wekdienst 4/3 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De rechtbank in Assen beslist of de strafvervolging van de hoofdverdachte in de Ruinerwold-zaak wordt gestaakt of toch doorgaat. Het OM wil stoppen met de zaak tegen de 68-jarige omdat hij kampt met blijvende hersenschade door een beroerte. Justitie verdenkt hem onder meer van jarenlange vrijheidsberoving van zes van zijn kinderen op een afgelegen boerderij bij Ruinerwold in Drenthe.

Vanochtend is premier Rutte vanaf 08.30 uur te gast in het NOS Radio 1 Journaal. Vanaf 9.15 uur beantwoordt Rutte ook vragen van kijkers in een Q&A op de Facebook- en YouTube-pagina van de NOS.

Jeangu Macrooy presenteert het nummer waarmee hij in mei Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Net als alle andere deelnemers die vorig jaar al zouden meedoen, moest de zanger een nieuw liedje maken.

FC Barcelona treft Sevilla in de halve finales van de strijd om de Spaanse beker. De ploeg van trainer Ronald Koeman moet in Camp Nou een achterstand van 2-0 wegwerken na de nederlaag drie weken geleden in Sevilla. Dat dat mogelijk is bewees Barcelona zaterdag, toen het in Sevilla voor de competitie met een overwinning van 2-0 te sterk was voor de ploeg van spits Luuk de Jong. Wat heb je gemist? Zes op de tien Nederlanders denken dat de terrassen van restaurants en cafés weer veilig open kunnen. Dat past in het bredere beeld van een afkalving van de steun voor met name de economische coronamaatregelen van het kabinet. Waar eind februari 53 procent nog achter dat economische beleid kon staan, is dat inmiddels 42 procent, het laagste percentage sinds de start van de coronacrisis. De meeste mensen steunen de algemene aanpak van de epidemie nog altijd, maar ook dat percentage loopt terug: van 75 procent eind januari naar 62 procent nu. Dat blijkt uit het meest recente onderzoek van I&O Research naar het draagvlak van het coronabeleid, in opdracht van de NOS. Ander nieuws uit de nacht Buckingham Palace start onderzoek naar 'pestgedrag' door Meghan tegen personeel: De Britse krant The Times schreef dat een oud-medewerker in 2018 een klacht heeft ingediend over het gedrag van de echtgenote van prins Harry.

Corona raakt werkende jongeren hardst: 60.000 minder flexwerkers: Het aantal jongeren met een vaste baan daalde met 3000.

Google: we stoppen helemaal met volgen surfgedrag voor gepersonaliseerde reclame: Het techbedrijf zegt conclusies te trekken uit de toegenomen zorgen over privacy rond deze zogeheten third party cookies. En dan nog even dit: De leerlingen van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam krijgen les in poptempel Paradiso. In het eigen gebouw, dat daartegenover ligt, is niet genoeg ruimte om de afstandsregels in acht te nemen. "Ik hoop nu dat die laatste lesweken hier zijn. En dat het dan toch weer mooie dingen met zich meebrengt":

Eindexamenleerlingen volgen les in poptempel Paradiso - NOS