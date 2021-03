Vergeer ook bij Paralympische Spelen 2022 in Peking chef de mission

Esther Vergeer is na de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 en die van Tokio, komende zomer, ook in maart 2022 in Peking de chef de mission voor de paralympische ploeg.

Het wordt zodoende een druk jaar voor Vergeer, met twee olympische toernooien in dertien maanden tijd. "De vraag of dat te combineren is, was de lastigste vraag om te beantwoorden voor mij toen ik werd benaderd voor Peking," aldus Vergeer die begin vorig jaar te horen kreeg dat ze borstkanker had. Tijdens haar behandeling bleef ze het aanspreekpunt voor de paralympische topsporters, ook toen bleek dat de Spelen met een jaar waren uitgesteld vanwege de coronapandemie.

"Ik heb er goed over nagedacht en kwam tot de conclusie dat het heel praktisch en efficiënt is om voor beide Spelen chef te zijn. Vooral omdat ik, met betrekking tot corona, veel ervaring op ga doen in Tokio. Die kan ik meenemen in de voorbereiding naar Peking. Daar kunnen de wintersporters van profiteren.''

Hersteld

Vergeer is misschien ook wel een van de weinige Nederlanders die de coronacrisis af en toe stiekem ook ziet "als een gelukje". "Het uitstellen van de Spelen in Tokio gaf mij de tijd om te herstellen van borstkanker. Ik ben nu hersteld en voel me heel fit."

In juli vorig jaar vertelde Vergeer over haar strijd met borstkanker en haar werk richting Tokio, dat toen ook bemoeilijkt werd door de coronapandemie: