Campagneblog: Rutte: geen kerncentrale in Groningen • Eerdmans en Simons botsen

Een stevige discussie in het tv-programma Goedemorgen Nederland: JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans en Sylvana Simons van Bij1, die zeer verschillend denken over de multiculturele samenleving, botsten in een gesprek over dat onderwerp. Simons zei altijd een beetje te moeten lachen om mensen die zeggen dat ze geen multicultureel land willen. "Want dat zijn we al", zei Simons. "Wij verzetten ons tegen het beeld dat we bang moeten zijn voor elkaar. Je kunt veel religieuze en culturele identiteiten naast elkaar hebben."

Eerdmans bleek het daar niet mee eens: "Een multiculturele samenleving, bestond die maar." De JA21-lijsttrekker, die fractievoorzitter is van Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad, wees op bepaalde wijken in zijn thuisstad. "In Rotterdam heb je monoculturele wijken, waar geen woord Nederlands te horen is en alleen maar buitenlandse winkels zijn."

Volgens Eerdmans is er veel problematiek rondom de multiculturele samenleving. "Je ziet bijvoorbeeld dat mensen met een niet-westerse achtergrond oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit", zei hij. Volgens Simons komt dat mede doordat de politie etnisch profileert, iets wat Eerdmans fel bestrijdt. "U plaatst de politie in het verdachtenhoekje." Simons: "Je kunt nog zo vaak zeggen dat het niet zo is, maar we weten dat het gebeurt. Het is onderdeel van een groter probleem en dat moeten we serieus nemen."

