Campagneblog: Kamer tegen kerncentrale in Groningen • Rutte te gast bij NOS

Een Kamermeerderheid wil voorlopig dat er geen kerncentrale in Groningen komt. Later vandaag komt de kwestie aan de orde in een debat in de Tweede Kamer. De regeringspartijen CDA en D66 vinden dat er zonder draagvlak in Goningen geen centrale mag worden gebouwd. SP, GroenLinks en PvdA zijn het daarmee eens, maar willen nog verder gaan en het plan helemaal schrappen.

VVD-lijsttrekker Rutte zei zondag in het RTL-verkiezingsdebat dat de Eemshaven een goede plek zou zijn voor een kerncentrale. Die uitspraak leidde tot onrust in Groningen. Daar zien veel mensen niets in een kerncentrale nu de provincie nog te kampen heeft met de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinning. Later nuanceerde VVD-Kamerlid Harbers de uitspraak van Rutte door te zeggen dat Groningen als plek voor een kerncentrale niet voor de hand ligt.

