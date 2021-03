Campagneblog: Grote schenking voor D66 en PvdD • Eerdmans en Simons botsen

VVD-lijsttrekker Rutte denkt dat de provincie Groningen als nieuwe plaats voor een kerncentrale niet doorgaat. Zondag zei hij in het RTL-verkiezingsdebat dat de Eemshaven een goede plek zou zijn voor een nieuwe kerncentrale en daar kwam veel kritiek op. Vanochtend zei hij in het NOS Radio 1 Journaal dat hij dacht dat er in Groningen wel draagvlak voor een kerncentrale zou zijn, omdat Groningen de provincie van de energie-transitie wil zijn. "Maar dat was een beetje verkeerd ingeschat; de reacties uit Groningen waren dat men er geen behoefte aan heeft. Dus dat is genoteerd: niet in Groningen", benadrukte Rutte.

Hij denkt dat het wel gaat lukken om een andere plek te vinden voor een nieuwe kerncentrale. De VVD vindt dat kernenergie nodig is.

Uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau blijkt dat ook bij de VVD de staatsschuld flink oploopt. Rutte zei daarover dat het nu niet verstandig is om te bezuinigen. "We hebben een crisis in de gezondheidszorg, maar we hebben ook een sterke economie en dankzij onze zuinigheid kunnen we bedrijven ondersteunen. Als je nu zou gaan bezuinigen, maak je de crisis erger en dat is een verschil met de economische crisis van tien jaar geleden."

Dat betekent volgens Rutte overigens niet dat het geld aan verkeerde dingen moet worden uitgegeven. "We moeten bedrijven helpen en verstandige dingen doen in de gezondheidszorg. Als ik nu zie dat bij de PvdA de lasten voor het bedrijfsleven met 42 miljard toenemen, dan slacht je de kip met de gouden eieren." Hij voegde eraan toe dat ook de VVD bepaalde bedrijven meer belasting wil laten betalen, maar dat er een lastenverlichting moet komen voor het midden- en kleinbedrijf.

In de Q&A met politiek verslaggevers Xander van der Wulp en Ardy Stemerding kwam ook de woningmarkt ter sprake. De rijksoverheid moet daar meer regie op hebben en er moet meer geld bij, zei hij: