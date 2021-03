Krajicek trekt zich kritiek op baan en ballen in Ahoy aan: 'Om over na te denken'

Richard Krajicek - Pro Shots

Met de nederlagen van Alexander Zverev en Daniil Medvedev raakte Richard Krajicek woensdag in een klap twee topattracties kwijt voor zijn ABN Amro-toernooi. Zverev, de mondiale nummer zeven, twijfelde na afloop van zijn duel met Aleksandr Boeblik zelfs of hij na vijf teleurstellende edities nog wel terug moet keren in Rotterdam. Dat had volgens de Duitser vooral te maken met het type bal waarmee gespeeld wordt, in combinatie met de "trage banen" die er in Ahoy liggen. "Ik voel mij hier gewoon niet op mijn gemak." En dat ongemak was de voorbije dagen ook te merken aan Zverev, die in zijn trainingssessies een humeurige indruk had gemaakt.

Zverev gaat al in de eerste ronde onderuit in Ahoy - NOS

Het gemopper van Zverev bereikte ook toernooidirecteur Krajicek, die zich de kritiek van de Duitser aantrekt. "Het is niet leuk om te horen, maar misschien moeten we kijken of we de banen sneller kunnen maken. Het is in ieder geval iets om over na te denken als zijn kritiek terecht is." Volgens Zverev hebben diverse spelers zich de afgelopen dagen bij het kantoor van de ATP, de organisatie van het mondiale mannentennis, vooral beklaagd over de eigenschappen van de toernooibal. "Hier moeten wij wel wat mee als toernooi. Je wilt natuurlijk niet dat Zverev of andere spelers op een gegeven moment denken: laat Rotterdam maar zitten", zegt Krajicek. Wennen Ook onder anderen Medvedev, Stefanos Tsitsipas en dubbelspecialist Wesley Koolhof beaamden dat het wel even tijd vergt om in Ahoy te wennen aan de omstandigheden. "Het kost door de trage baan veel moeite om een winner te slaan", zei de Griek Tsitsipas eerder deze week. In de perszaal van Ahoy werd zelfs nog gekscherend geopperd dat de banen van het ABN Amro-toernooi extra traag zouden zijn gemaakt voor Rafael Nadal, die aanvankelijk naar Rotterdam zou komen, maar zich afgelopen week voor het toernooi afmeldde. Die opmerking wuift Krajicek snel weg. Sterker, volgens hem is de baansnelheid de afgelopen jaren onveranderd gebleven. "Op een schaal van vijf zit de snelheid bij ons al lange tijd op het derde niveau, gemiddeld dus", legt hij uit.

Het aangepaste decor van het ABN Amro-toernooi, dat dit jaar zonder publiek wordt gespeeld - ANP

Aan de tennisbaan zou het dus niet kunnen liggen, als die al jarenlang hetzelfde is. Maar wat is het dan? De moeilijkheid zit vooral in de continu veranderende omstandigheden waarmee tennissers elke week te maken hebben. "We hebben soms weken achter elkaar waarin we per toernooi weer met een ander merk tennisbal aan het spelen zijn en dan moet je maar hopen dat de banen een beetje vergelijkbaar zijn", legt Koolhof uit. Sponsorcontracten Dus? Dan krijgt elk toernooi voortaan dezelfde bal? Probleem opgelost, zou je zeggen. Maar zo simpel is het niet. Want de diverse sponsorcontracten van de toernooien maken het er niet makkelijker op. Elk toernooi heeft weer zijn eigen sponsordeals. "We zouden al een stuk geholpen zijn als je per periode met dezelfde bal speelt, dat zal waarschijnlijk veel schelen", oppert Koolhof. Voor Krajicek is die oplossing al herkenbaar: "We maken altijd een deal met het toernooi van Marseille, dat in de week na ons zit, over de ballen waarmee gespeeld wordt. Dus wij willen echt wel met de spelers meedenken." Over een jaar zal moeten blijken of dat meedenken voldoende is om bijvoorbeeld Zverev andermaal over de streep te trekken weer in Ahoy mee te doen.