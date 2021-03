Buckingham Palace start onderzoek naar 'pestgedrag' door Meghan tegen personeel

Meghan heeft bedroefd gereageerd op de aantijgingen, zegt haar woordvoerder. "Vooral om ze zelf doelwit is geweest van pesten." Bronnen rond het paar suggereren dat de beschuldigingen naar buiten zijn gekomen om de geloofwaardigheid van Meghan aan te tasten vanwege een interview door Oprah Winfrey dat zondag wordt uitgezonden door de Amerikaanse zender CBS.

Volgens The Times komen de beschuldigingen van Jason Knauf, de toenmalige perschef van Harry en Meghan. Volgens hem leidde het wangedrag van Meghan op Kensington Palace tot het vertrek van twee medewerkers.

Het Britse koningshuis start een onderzoek naar beschuldigingen dat prinses Meghan haar personeel heeft gepest. De Britse krant The Times schreef dat een oud-medewerker in 2018 een klacht had ingediend over het gedrag van de echtgenote van prins Harry. In een verklaring noemt Buckingham Palace de beschuldigingen "erg verontrustend".

Buckingham Palace neemt de zaak dus hoog op. "Medewerkers van de hofhouding - ook als die zijn vertrokken - worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen, om te zien of we hier lessen uit moeten trekken", staat in de verklaring die door Britse media hoogst ongebruikelijk wordt genoemd.

Niet tolereren

"Het Britse hof heeft sinds enkele jaren een gedragscode voor de omgang met personeel en zal pesten of misbruik op de werkvloer niet tolereren", staat ook in de verklaring. Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek start, maar bronnen rond het koningshuis zeggen tegen Britse media te hopen dat het snel begint.

Harry en Meghan kondigden vorig jaar aan dat ze afstand nemen van het Britse koningshuis. In februari maakte koningin Elizabeth bekend dat ze nooit meer werkzaamheden zullen uitvoeren voor de familie. "Hoewel iedereen bedroefd is om hun beslissing, blijven de hertog en hertogin toch geliefde leden van de familie", schreef Buckingham Palace toen in een verklaring.